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В День собственника прошли 196 онлайн-собраний по Тюменской области

Экономика, 11:54 12 июля 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

196 онлайн-собраний провели 17 управляющих компаний в рамках проекта "День собственника" в Тюменской области с марта по июнь. Владельцы жилья могли проголосовать в заочной форме с использованием государственной информационной системы ЖКХ, сообщает региональная Госжилинспекция.

Также собственники ознакомились с повесткой, изучили материалы и проголосовали в приложении Госуслуги.Дом или на сайте ГИС ЖКХ в удобное время.

Проект "День собственника" стал одним из шагов по созданию инфраструктуры для эффективного управления многоквартирными домами, подчеркнули в ведомстве.

Отметим, что в проекте участвовали все регионы России. В его ходе была доработана база данных ГИС ЖКХ, чтобы избежать проблемы дублирования решений по одной и той же доле, принадлежащей разным собственникам. Усовершенствован поиск информации о правах собственности, чтобы стало возможным внести решения собственников, не захотевших передавать данные о документе, удостоверяющем личность, или СНИЛС.

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# собрание , собственники , управляющие компании

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