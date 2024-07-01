Фотовыставку "Крепкая семья" представят на пешеходной улице Тюмени

| Фото: vk.com/ligacreativ | Фото: vk.com/ligacreativ

Фотовыставку "Крепкая семья" откроют на пешеходной улице Дзержинского в Тюмени 14 июля в 10 часов. Всего 57 семей представили на одноименный конкурс свои фото, в проект вошли 18, сообщает АНО "Лига творческих".

"Мы с большим удовольствием читали семейные истории и традиции, которыми вы делились с нами. Семейные ценности, крепкая семья, надежный тыл - все это вам прекрасно удалось отразить в фотографиях и историях. К сожалению, многие фотографии не прошли по техническим требованиям. Но мы приняли решение провести голосование за приз зрительских симпатий и в ближайшие дни напишем об этом", - рассказали организаторы. Фотоконкурс является частью программы "Семейный конструктор" - победителя конкурса "Инициативное бюджетирование" в 2024 году.

Фото, которые примут участие в выставке, можно увидеть по ссылке.

Открытие выставки приурочено к проведению III Регионального фестиваля "Лига творческих 2024". В программе: мастер-классы от профессионалов, воркшопы, розыгрыш подарок.

Событие организовано в рамках фестиваля молодежного предпринимательства "Джем фест".