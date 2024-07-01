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Более тысячи тюменцев обеспечили льготными путевками в санатории

Общество, 15:42 14 июля 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

1 тыс. 178 жителей Тюменской области обеспечили льготными путевками на санаторно-курортное лечение на сумму более 21,8 млн рублей с начала 2024 года, сообщает пресс-служба регионального департамента экономики.

Право на получение путевок имеют федеральные льготники: люди с инвалидностью, инвалиды и участники Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий, участники и ликвидаторы ЧАЭС, а также члены семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий, лица, награжденные знаком "Житель блокадного Ленинграда" и другие.

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