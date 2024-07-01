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Третьекурсники ТюмГМУ две недели практиковались в Областной клинической больнице № 1

Общество, 14:12 15 июля 2024

пресс-служба ТюмГМУ | Фото: пресс-служба ТюмГМУ

Летнюю учебную и производственную практику прошли студенты третьего курса Тюменского медуниверситета. Будущие врачи набирались опыта и оттачивали навыки манипуляций в процедурном кабинете в Областной клинической больнице № 1 Тюмени.

Две недели студенты проходили теоретическую подготовку в университете, еще две — практику в больнице: выполняли забор венозной и капиллярной крови, заправку и постановку капельниц, устанавливали катетеры, инъекции, сообщает пресс-служба ТюмГМУ.

"Чтобы наша клиника работала, нужны новые кадры. И та молодая смена, которая сейчас пришла на практику, производит очень хорошее впечатление. В первую очередь они пытливы в получении знаний, стараются максимально поучаствовать во всех сферах жизни", — поделился заместитель главного врача больницы по медицинской части терапевтического стационара Алексей Барадулин.

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# медики , практика , ТюмГМУ

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