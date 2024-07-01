Участники "Крапивин-феста" научатся фехтовать и встретятся с семьей

| Фото: централизованная городская библиотечная система (архив) | Фото: централизованная городская библиотечная система (архив)

Мастер-класс по фехтованию на шпагах, вечер воспоминаний "Славка с улицы Герцена", экскурсия по яхт-клубу "Маяк", встреча с семьей писателя Владислава Крапивина и другие события пройдут в рамках фестиваля "Крапивин-фест" в Тюмени.

Городской фестиваль стартовал 1 июля. Уже состоялись открытие выставки "Город-сказка. Город-детство" в детской библиотеке им. В. П. Крапивина, экскурсии по ней, кинолекторий "Писатель в кадре", первая экскурсия "Книжные причалы Владислава Петровича Крапивина" по яхт-клубу "Маяк". Отметим, "Крапивин-фест" продлится до 15 октября.

С расписанием событий можно ознакомиться по ссылке. В частности, в октябре состоится презентация комикса по произведению Владислава Крапивина "Болтик". Издание представит художник-иллюстратор Ирина Короткова.

Также известно, что торжественное закрытие фестиваля "Крапивин-фест" состоится 15 октября в библиотеке. На нем представят новые страницы информационного портала "Тюмень В. П. Крапивина", игротеку (настольные игры о жизни и творчестве писателя), организуют мастер-класс "Роспись деревянных корабликов" и творческую мастерскую "Заяц Митька из фетра".

Возрастное ограничение: 6+.

Инна Пахомова