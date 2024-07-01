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Выдача микрозаймов снизилась в Тюменской области на 8,2 % за июнь

Экономика, 12:16 17 июля 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Выдача микрозаймов снизилась на 8,2 % в Тюменской области за июнь. Жители региона оформили 38,6 тыс. таких кредитов, а месяцем ранее – 42,1 тыс.

По данным Национального бюро кредитных историй, тенденция - общая по России и связана с уменьшением сезонного спроса и действиями регулятора по охлаждению микрофинансового рынка.

"В прошлом году были введены макропруденциальные лимиты в части долговой нагрузки заемщиков и снижена максимально возможная процентная ставка по микрозаймам. Упомянутые меры привели к сокращению выдачи займов до зарплаты, прежде всего, гражданам с высокой долговой нагрузкой. При этом благодаря возросшим доходам граждан, их кредитная и потребительская активность по-прежнему находится на достаточно высоком уровне, обеспечивая стабильное развитие рынка необеспеченного кредитования", - пояснил представитель НБКИ Алексей Волков.

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# микрозаймы

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