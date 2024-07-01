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Фотографии со стоп-кадрами произведений русских классиков ждут от тюменцев на конкурсе

Общество, 10:04 18 июля 2024

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Фотографии со стоп-кадрами из произведений русских классиков ждут на конкурсе "Время почитать!" от тюменцев. Разместить работу в социальных сетях или прислать ее на электронную почту можно до 16 августа.

Сделать стоп-кадр из произведения предлагают в номинации "Семейный альбом". В фотографии по мотивам книги должны участвовать не менее трех членов семьи, сообщает Тюменская областная научная библиотека.

Работы просят размещать на личной странице во ВКонтакте с хештегом #времяпочитать72 или присылать на электронную почту vremyapochitat@tonb.ru.

В номинации определят тройку лучших работ и обладателей спецпризов. Церемония награждения пройдет в Менделеевке в сентябре.

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# книги , конкурсы

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