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В Тюмени ограничат движение на ул. Красных Зорь из-за ремонта теплосетей

Общество, 08:14 19 июля 2024

департамент дорожной инфраструктуры и транспорта администрации Тюмени | Фото: департамент дорожной инфраструктуры и транспорта администрации Тюмени

Движения транспорта ограничат на нескольких участках улицы Красных Зорь в Тюмени в связи с капитальным ремонтом тепловых сетей.

С 29 июля по 18 августа закроют участок ул. Холодильной до проезда дома № 55, с 18 по 30 августа – участок от проезда к дому № 138 по ул. Холодильной до ул. Мельничной.

С 20 августа по 9 сентября ограничения коснутся перекрестка улиц Красных Зорь и Мельничной, участка ул. Красных Зорь от Мельничной до С.-Щедрина.

Перекресток улиц Красных Зорь и С.-Щедрина закроют для транспорта с 10 по 12 сентября, а перекресток Красных Зорь и Максима Горького – с 13 по 15 сентября.

На участке от С.-Щедрина до Максима Горького ограничения введут с 22 августа по 5 сентября.

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Схемы объезда: ул. 50 лет ВЛКСМ, ул. Малыгина, сообщает городской департамент дорожной инфраструктуры и транспорта.

Участников дорожного движения просят обращать внимание на дорожные знаки, заранее планировать маршрут, соблюдать правила дорожного движения.

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# ограничение движения

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