Как защититься от кибермошенников, расскажут тюменские эксперты родителям и детям

| Фото: Сергей Елесин, ИА Тюменская линия | Фото: Сергей Елесин, ИА Тюменская линия

Лекция "Киберджунгли. Как не попасться на уловки мошенников" пройдет в пространстве "Точка кипения" в Тюменском технопарке (ул. Республики, 142) 19 июля в 10 часов. Как избежать кибермошенничества, детям и их родителям расскажут эксперты Сбера.

В программе — практические советы по безопасности в онлайн-пространстве, анализ типичных схем мошенничества и способы защиты от них, обсуждение актуальных случаев кибермошенничества.

Для участия необходима регистрация по ссылке.