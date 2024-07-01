  • 18 июля 202418.07.2024четверг
  • USD88,0872
    EUR96,3046
  • В Тюмени 22..24 С 5 м/с ветер северный

Как защититься от кибермошенников, расскажут тюменские эксперты родителям и детям

Общество, 17:14 18 июля 2024

Сергей Елесин, ИА Тюменская линия | Фото: Сергей Елесин, ИА Тюменская линия

Лекция "Киберджунгли. Как не попасться на уловки мошенников" пройдет в пространстве "Точка кипения" в Тюменском технопарке (ул. Республики, 142) 19 июля в 10 часов. Как избежать кибермошенничества, детям и их родителям расскажут эксперты Сбера.

В программе — практические советы по безопасности в онлайн-пространстве, анализ типичных схем мошенничества и способы защиты от них, обсуждение актуальных случаев кибермошенничества.

Для участия необходима регистрация по ссылке.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# кибермошенничество

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
17:25 18.07.2024В Тюмени дали старт информационному проекту по безопасности детей на дорогах
17:14 18.07.2024Как защититься от кибермошенников, расскажут тюменские эксперты родителям и детям
16:30 18.07.2024 В Тюмени объявлен прием заявок на конкурс "Нефть 4.0" по восьми номинациям
15:46 18.07.2024Девять новых автомобилей пополнили автопарк областной больницы №14