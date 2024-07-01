Сбер профинансирует строительство нового дома в жилом квартале "Машаров"

Рендер предоставлен холдингом «Сибинтел» Рендер предоставлен холдингом «Сибинтел»

Сбербанк профинансирует строительство нового дома в жилом квартале "Машаров". Кредитная линия в размере 2,2 млрд рублей была одобрена банком холдингу "Сибинтел" сроком на три года. Срок сдачи многоэтажки запланирован на 1 квартал 2027 года.

Управляющий Западно-Сибирским отделением Сбербанка Роман Дубинский: "Сбербанк и Сибинтел связывают давние партнёрские отношения в различных направлениях совместной работы. В их число входят проектное финансирование, а также использование цифровых технологий и искусственного интеллекта в работе холдинга. О внедрении передовых технологий мы подписали соответствующее соглашение, реализация которого позволит нам предложить жителям Тюмени и Тюменской области самые инновационные решения как при строительстве многоквартирных жилых комплексов, так и в других сферах деятельности холдинга Сибинтел".

Председатель совета директоров Сибинтел-холдинга Владимир Шевчик: "Наш авторский квартал "Машаров" — это уникальный проект, расположенный в самом центре города Тюмени. Его разработало итальянское архитектурное бюро. Концепция предполагает единый архитектурный ансамбль, соединенный пешеходным бульваром, подземным паркингом и многоуровневым благоустройством. Реализация всего проекта рассчитана сроком до 2028 года. В нем будет проживать порядка 2600 семей. Первый дом квартала уже успешно введен в эксплуатацию в начале 2023 года".

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