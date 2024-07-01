Ландшафтный парк "Мельницы земли сибирской" создадут в Ялуторовске

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Ландшафтный парк "Мельницы земли сибирской" создадут в Ялуторовске. Проект находится в проработке. Участвовать в нем сможет и частный бизнес, расскаазал глава города Вячеслав Смелик на презентации муниципального бренда.

"У нас есть проект, который мы планируем, – строительство ландшафтного парка "Мельницы земли Сибирской". До революции у нас насчитывалось 964 мельниц. Есть замысел установить на его территории большое количество мельниц", - уточнил глава города.

Для размещения парка уже определили территорию. Он расположится у острога. Предприниматели готовы поучаствовать в проекте. По словам главы, на встречах они показали решительный настрой. Каждый из них сможет построить мельницы и открыть в них кафе, мастерские и другие заведения.

Напомним, мельница стала логотипом брендирования территории.

Оксана Корнеенкова