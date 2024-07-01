ВТБ выяснил, на что копят тюменцы

Половина опрошенных клиентов сейчас создает накопления ради подушки безопасности. 38 % копят на путешествия, на ремонт откладывает каждый третий, а на покупку недвижимости каждый четвертый. Среди наиболее важных финансовых целей, требующих сбережений, тюменцы выделяют покупку машины (23 %), медицинское обслуживание (19 %), образование (14 %). Еще 9 % респондентов копят на пенсию. Такие результаты показал опрос, проведенный аналитиками ВТБ и СК "Росгосстрах Жизнь".

Большинство опрошенных (60 %) отметили, что планируют копить больше во втором полугодии 2024 года. В качестве основной причины для увеличения накоплений респонденты назвали появление новых целей (60 %), более четверти упомянули высокие ставки по вкладам, еще 19 % сообщили об увеличении доходов.

Наиболее предпочтительными способами накоплений во втором полугодии опрошенные считают вклады (55 %) и накопительные счета (53 %). В условиях высоких значений главного индикатора денежного рынка – ключевой ставки – доходность по этим инструментам находится на максимальных значениях. Этот способ сбережений становится наиболее популярным среди населения. Например, в 2023 году лишь 29 % россиян делали накопления и сберегали средства на счетах и вкладах.

Помимо классических депозитов и накопительных счетов, в этом году тюменцам стал доступен еще один способ накопить деньги на любую финансовую цель для себя или третьих лиц – программа долгосрочных сбережений. Она позволяет увеличить капитал не только за счет личных взносов и инвестиционного дохода, но и за счет финансовой поддержки от государства.

Среди наиболее популярных способов инвестирования респонденты выделяют акции (14 %), ПИФы и недвижимость (по 13 %), драгоценные металлы (10 %), облигации (9 %).