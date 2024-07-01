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После паводка в Заводоуковском округе обработали 82 дачных участка

Общество, 18:31 19 июля 2024

из Telegram-канала главы Заводоуковского городского округа Светланы Касеновой | Фото: из Telegram-канала главы Заводоуковского городского округа Светланы Касеновой

82 участка в садово-огородническом товариществе "Тобол" обработали дезинфекторы после паводка. Ранее здесь мотопомпами откачали воду.

"В СОТ "Тобол" оставались подтопленными несколько участков. Ситуацию усложняет подъем уровня грунтовых вод. Служба дезинфекции приступает к обработке участков после того, как уходит вода", - цитирует главу Заводоуковского городского округа Светлану Касенову информационный центр правительства Тюменской области.

Ликвидация последствий половодья на территориях городского округа продолжается.

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# Заводоуковский городской округ , паводок

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