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В новый нацпроект "Новые технологии сбережения здоровья" войдут пять программ

Экономика, 17:07 20 июля 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Новый национальный проект "Новые технологии сбережения здоровья" должен быть доработан к 1 августа. В него предположительно войдут пять федеральных проектов, сообщает правительство РФ.

Программы направлены на развитие медицинской науки, создание изделий, лекарственных форм и платформ нового поколения, биомедицинских и когнитивных технологий будущего, обеспечение активного и здорового долголетия, формирование собственных производств для выпуска продукции на территории нашей страны.

Председатель правительства Михаил Мишустин поручил Минздраву, Минобрнауки и Минпромторгу определить сроки внедрения конкретных технологий по годам. Минобрнауки и РАН по итогам первого года реализации нацпроекта необходимо будет уточнить объемы его финансирования, чтобы направить средства на приоритетные исследования.

Минпромторгу при планировании и реализации нацпроектов, связанных с достижением национальной цели "Технологическое лидерство", нужно предусмотреть мероприятия по созданию производства сырья и комплектующих, необходимых для изготовления лекарственных средств и медизделий. Срок – до 1 октября 2024 года.

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# национальные проекты , Правительство РФ

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