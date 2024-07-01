В новый нацпроект "Новые технологии сбережения здоровья" войдут пять программ

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Новый национальный проект "Новые технологии сбережения здоровья" должен быть доработан к 1 августа. В него предположительно войдут пять федеральных проектов, сообщает правительство РФ.

Программы направлены на развитие медицинской науки, создание изделий, лекарственных форм и платформ нового поколения, биомедицинских и когнитивных технологий будущего, обеспечение активного и здорового долголетия, формирование собственных производств для выпуска продукции на территории нашей страны.

Председатель правительства Михаил Мишустин поручил Минздраву, Минобрнауки и Минпромторгу определить сроки внедрения конкретных технологий по годам. Минобрнауки и РАН по итогам первого года реализации нацпроекта необходимо будет уточнить объемы его финансирования, чтобы направить средства на приоритетные исследования.

Минпромторгу при планировании и реализации нацпроектов, связанных с достижением национальной цели "Технологическое лидерство", нужно предусмотреть мероприятия по созданию производства сырья и комплектующих, необходимых для изготовления лекарственных средств и медизделий. Срок – до 1 октября 2024 года.