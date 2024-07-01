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Владимир Якушев встретился с новым военным прокурором ЦВО Константином Ольховатенко

Общество, 17:47 22 июля 2024

из Telegram-канала UrFO_INFO | Фото: из Telegram-канала UrFO_INFO

Полномочный представитель президента Российской Федерации в УФО Владимир Якушев встретился с новым военным прокурором ЦВО Константином Ольховатенко.

Владимиру Якушеву его представил первый заместитель главного военного прокурора, генерал-лейтенант юстиции Евгений Иванов. Полпред отметил, что сегодня, когда наша страна проводит специальную военную операцию, соблюдение законодательства в рядах Вооружённых сил России имеет особое значение.

"Необходимо обеспечить чёткое исполнение законодательных норм как в отношении военнослужащих, так и самими военнослужащими. Все возникающие ситуации должны рассматриваться максимально детально и глубоко", – акцентировал Владимир Якушев.

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Константин Ольховатенко родился в 1967 году в Белгородской области, окончил военно-юридический факультет Военного института. Служил в органах военной прокуратуры в Оренбурге, Белгороде, Омске, Московской области, Екатеринбурге. До перехода на новую должность в Центральный военный округ был военным прокурором Черноморского флота.

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# Владимир Якушев , УФО

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