14 студентов Института дизайна и архитектуры ТИУ прошли стажировку в Китае

| Фото: ТИУ | Фото: ТИУ

14 студентов Института дизайна и архитектуры ТИУ приняли участие в Международной школе "Умный город", которую проводит Пекинский университет гражданского строительства и архитектуры в Китае. На лекциях и практических занятиях ученых и архитекторов из разных стран участники обсуждали роль робототехники и искусственного интеллекта в гражданском строительстве, GIS-технологии и дистанционное зондирование, знакомились с историей архитектуры Китая, сообщает отдел медиа и внешних коммуникаций ТИУ.

"Я впервые была в Китае, и первое, чем удивляет страна, – это техническим прогрессом. Кажется, что здесь все автоматизировано. Мы посетили много интересных лекций на тему архитектуры, конструкций и технологий. Для себя отметила, как китайцы умело сохраняют историю своей страны, внедряя новые технологии строительства. В этом нам есть чему поучиться у них. Вообще такое обучение очень вдохновляет, а в нашей профессии это очень важно", – сказала студентка четвертого курса Института АРХИД Арина Логинова.

| Фото: ТИУ | Фото: ТИУ

Будущие архитекторы познакомились с традиционной и современной архитектурой Китая, посетили кампус университета, Пекинский национальный стадион, побывали на Великой китайской стене и в Летнем дворце императрицы.