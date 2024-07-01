Старый комплекс смесителей демонтировали на Метелёвском водозаборе

| Фото: Тюменский водоканал | Фото: Тюменский водоканал

Реконструкцию второй очереди Метелёвского водозабора ведёт Тюменский водоканал. Строители демонтировали конструктив старого комплекса смесителей, залили днище и сооружают арматурный каркас стен.

До реконструкции смесители и отстойники работали более 40 лет, конструктив сооружений потерял надёжность, а технологии устарели.

Запустить в работу новые смесители планируется зимой, до конца 2025 года предстоит завершить реконструкцию отстойников.

Кроме того, продолжается строительство дополнительного резервуара чистой воды на 8 тыс. кубометров, он повысит надёжность системы водоснабжения.

В начале 2024 года на водоочистных сооружениях установили современную систему деманганации. Она очищает воду от избыточного магния, который появляется в реке в конце февраля-марте.

Реконструкция водоочистных сооружений проводится по концессионному соглашению, заключённому Росводоканалом с администрацией города и региональным правительством.