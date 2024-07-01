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На трассе Екатеринбург — Тюмень трижды приостановят движение

Общество, 10:38 24 июля 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Движение транспорта на автодороге Екатеринбург — Тюмень ограничат в Тюменском районе 24 июля. Его приостановят в обоих направлениях на 300-м километре трассы, у остановки "Деревня Елань" в районе д. Ушакова.

Ограничение будет действовать с 13 часов до 13 часов 15 минут, с 14 часов до 14 часов 15 минут, с 15 часов до 15 часов 15 минут, сообщает инфоцентр правительства Тюменской области.

Дорогу перекроют из-за работ на электросетях.

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