Ивент-платформу для бизнеса создают тюменские студенты

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Ивент-платформу для малого и среднего бизнеса создают студенты ТюмГУ. Авторы разработки выиграли грант пятого конкурса "Студенческий стартап".

Студентка четвертого курса направления "Информационные системы и технологии" Елизавета Текутьева реализует проект с командой.

"Наша задумка получила название “Калейдоскоп”. Проект направлен на поддержку малого и среднего бизнеса в сфере ивент-индустрии. Как правило, их бюджет на рекламу достаточно ограничен. Мы предоставляем платформу, которая позволяет эффективно продвигать и организовывать мероприятия", — рассказала Елизавета.

В команду разработчиков также вошли два студента Школы компьютерных наук. Никита Молчанов отвечает за фронтенд-разработку и аналитику, а Даниил Кутявин — за написание и структурирование внутреннего функционала, разработку нейронной сети. Елизавета отвечает за продуктовое и проектное управление, сообщает управление стратегических коммуникаций ТюмГУ.

Всего девять студентов Тюменского государственного университета стали победителями пятого конкурса "Студенческий стартап". Программу реализуют Минобрнауки РФ и Фонд содействия инновациям. Она нацелена на поддержание молодежных инициатив, которые предполагают использование инновационных решений и их коммерциализацию.