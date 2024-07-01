В Тюменскую область по программе "Соотечественники" приехали 19 семей с начала 2024 года

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

19 соотечественников с членами семей, всего 56 человек, включая 20 детей, прибыли в Тюменскую область с начала 2024 г. на 25 июля. Большинство из них выбрали для проживания города Ялуторовск, Ишим, Тобольск и Заводоуковский городской округ, сообщает региональный департамент труда и занятости населения.

Больше всего соотечественников приезжает в Тюменскую область из Казахстана - 75 % от общего количества, из Таджикистана - 14,3 % и Германии - 10,7 %.

"Прибывшие соотечественники привносят в регион свой опыт, знания и навыки, занимая вакансии, долгое время остававшиеся незанятыми. Работодатели отмечают их профессионализм и трудолюбие, что делает их ценным кадровым ресурсом для региона", - рассказали в департаменте.

Программа переселения соотечественников действует в регионе более 10 лет. В нее входят 24 территории вселения. С 2013 года регион принял более 3 тыс. 300 соотечественников и членов их семей, предоставляя им материальную поддержку, помогая интегрироваться в общество.

Программа предлагает участникам ряд преимуществ, делая переезд в Тюменскую область максимально комфортным и успешным: упрощенное получение гражданства, финансовая помощь и социальная интеграция. Регион привлекает соотечественников своими природными богатствами, высоким уровнем жизни и развитой инфраструктурой.

Консультации по вопросам участия в программе переселения соотечественников по телефонам: (3452) 42-60-33, 42-61-26.