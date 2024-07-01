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Тюменское предприятие по производству мороженого наказали за свалку отходов

Происшествия, 17:16 26 июля 2024

Прокуратура Тюменской области | Фото: Прокуратура Тюменской области

За нарушения природоохранного законодательства и несоблюдение санитарно-эпидемиологических требований привлекли к административной ответственности директора предприятия по производству мороженого в Тюмени.

Прокурорская проверка установила, что предприятие допускает складирование отходов на почве, не проводит инвентаризацию источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. Также не была разработана необходимая экологическая документация.

По итогам проверки три виновных должностных лица привлекли к дисциплинарной ответственности – им объявил замечания и выговор.

После прокурорского вмешательства участок очистили от отходов и заключили договор на разработку экологической документации.

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