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Нейрохирург из Бразилии дал мастер-класс по хирургии эпилепсии в Тюмени

Общество, 18:01 26 июля 2024

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Мастер-класс по хирургии эпилепсии с участием врача-нейрохирурга из Бразилии прошел в ФЦН Тюмени. Нейрохирург Элизеу Паглиоли, профессор, директор программы хирургии эпилепсии больницы Сан-Лукас, врач-нейрохирург в третьем поколении приезжает в Тюмень второй год, сообщает пресс-служба медучреждения.

На этот раз врач представил свою импровизированную модификацию методики интраоперационного мониторинга - специализированная медицинская техника, используемая для измерения и мониторинга целостности нервной системы во время операции.

"Для меня радость и честь приехать снова в Федеральный центр нейрохирургии, встретить друзей, поделиться своим опытом. С коллегами мы близки друг к другу сердцами, идеей, поэтому расстояние для меня не помеха", — отметил Элизеу Паглиоли.

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В рамках цикла представили участники мастер-класса курс тематических лекций по хирургии эпилепсии, разобраны сложные клинические случаи, освещены важные моменты организации помощи пациентам с эпилепсией.

"Как всегда программа очень интересная. Общение, обмен знаниями – это очень важно в профессиональном международном сотрудничестве. Благодарен профессору Паглиоли за возможность приехать к нам снова", — сказал главный врач Федерального центра нейрохирургии в Тюмени, профессор, член-корреспондент РАН, Заслуженный врач РФ, заведующий кафедрой нейрохирургии Первого МГМУ им. И. М. Сеченова Альберт Суфианов.

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# Федеральный центр нейрохирургии , ФЦН

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