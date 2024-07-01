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Тюменцы примут участие в фестивале классической музыки в Сербии

Общество, 08:17 30 июля 2024

vk.com/maierelenaculture | Фото: vk.com/maierelenaculture

Тюменский вокалист Гадир Байрамов и флейтистка Елена Баханек прошли отборочный этап Международного фестиваля классической музыки Kustendorf CLASSIC.

В числе 14 молодых российских музыкантов, они отправятся в Сербию, чтобы побороться за главный приз – золотую матрешку, написала директор департамента культуры Тюменской области Елена Майер.

"Тюменская область славится талантливой молодежью. Фестиваль, основанный всемирно известным кинорежиссером Эмиром Кустурицей, пройдет в 11 раз, с 31 августа по 3 сентября в этнографической деревне Дрвенград. С момента основания фестиваль поддерживает программа социальных инвестиций "Родные города" компании "Газпром нефть"", - рассказала Майер.

vk.com/maierelenaculture | Фото: vk.com/maierelenaculture

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# Елена Майер , конкурс , культура , Эмир Кустурица

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