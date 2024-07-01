Тюменский ветеран СВО спас экипаж из горящего БМП-3 и получил награду

| Фото: ИА "Тюменская линия" (скриншот с видео) | Фото: ИА "Тюменская линия" (скриншот с видео)

Две командировки прошел ветеран специальной военной операции Олег Семенов. Сейчас вернулся поправить здоровье с огромным желанием скоро вновь встать в строй. Из первой командировки приехал с наградой ЛНР – медалью "За боевые заслуги". Еще две - госнаграда "За храбрость" II степени и медаль от Луганской Народной Республики "За отвагу" - нашли его в Тюмени.

За что он получил одну из них, Олег Семенов рассказал в интервью корреспонденту "Тюменской линии": "Заехала к нам на позицию боевая машина пехоты "тройка", ребята отстрелялись, не успели уехать, враги подбили ее, она загорелась. Мы втроем, комвзвода, товарищ и я, кинулись спасать экипаж из горящей БМП. Спасли, эвакуировали, за это нас всех троих наградили".

| Фото: ИА "Тюменская линия" (скриншот с видео) | Фото: ИА "Тюменская линия" (скриншот с видео)

По словам Олега Семенова, решение об участии в СВО принял через полгода после ее начала, когда пришел провожать молодых ребят, родственников и знакомых.

"Сердце сжалось, что можем их потерять. Что молодые парни воюют, а мы, отцы, - здесь. Решил для себя, ну кто, если не я, пошел в военкомат, написал заявление, через две недели уехал", - пояснил он.

Первый раз мужчина защищал Родину 3,5 месяца, пришел домой с четким пониманием, что вернется. После того, как повидался с близкими, созвонился с боевыми товарищами и приняли решение подписать новый контракт.

"Тогда как раз изменились условия участия в спецоперации. Прошел медкомиссию, профотбор – отправился по натоптанной дорожке поезд-самолет-учебный центр-за ленточку. Ничего нового для меня в этот раз не было, все было привычно и ожидаемо", - вспоминает ветеран.

Во второй командировке он выполнял боевые задачи в течение одного года и двух месяцев, даже не ходил в отпуск, потому что обстановка тогда была напряженная. Его подразделение стояло на передовой линии, бойцы прикрывали федеральные войска, находящиеся на линии соприкосновения.

Олег Семенов сказал, что там его всегда поддерживала вера в правое дело и уверенность в победе. Также бойцы ощущали мощную поддержку тыла. Отметил он и то, что на передовой у боевых командиров забота о солдате в приоритете.

"Наше подрастающее поколение замечательное, увидел на спецоперации много молодых хороших ребят, которые рвутся в бой за свою Родину, относятся к ней с чувством ответственности и патриотизма". – заявил ветеран.

| Фото: ИА "Тюменская линия" (скриншот с видео) | Фото: ИА "Тюменская линия" (скриншот с видео)

Олег Семенов рассказал, что возвратиться пришлось, потому что подвело здоровье, он рассчитывает поправить его и вернуться к товарищам.

"Если же здоровье не позволит вернуться, хотелось бы продвигать в массы. Очень много тех, кто спрашивает, зачем вам это, для чего. Очень хочется объяснить и так объяснить, чтобы поняли", - подытожил Олег Семенов.

Социальный координатор филиала фонда "Защитники Отечества" по Тюменской области Владислав Чикунов воевал на СВО в составе добровольческого отряда и был командиром подразделения Олега Семенова.

Вот что сказал он о кавалере медали "За храбрость": "Отличный боевой товарищ: надежный, крепкий, взрослый, сдержанный, конкретный. Если бы все военнослужащие были такими, то уже бы праздновали победу".

Добавим, медаль "За храбрость" учредил президент Владимир Путин указом от 23 марта 2023 года. Такая награда предусмотрена как для россиян, так и для иностранцев, проявивших храбрость и мужество "в ходе выполнения боевых и иных операций по защите Отечества и государственных интересов, а также по поддержанию или восстановлению международного мира и безопасности". Медаль имеет две степени. Она носится на левой стороне груди и располагается после медали "За отвагу".

Инна Кондрашкина