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Модульный ФАП откроется в с. Полозаозерье Бердюжского района

Общество, 19:35 30 июля 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Модульный фельдшерско-акушерский пункт откроется в с. Полозаозерье Бердюжского района. Он будет оснащен доступом в интернет, системой видеонаблюдения, сообщает инфоцентр правительства Тюменской области.

Также будет построена система водоснабжения и водоотведения, этого не было в старом здании, отмечает глава Бердюжского района Александр Хуснулин.

В 2024 году в Тюменской области начали работу пять новых фельдшерско-акушерских пунктов.

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