Модульный ФАП откроется в с. Полозаозерье Бердюжского района

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Модульный фельдшерско-акушерский пункт откроется в с. Полозаозерье Бердюжского района. Он будет оснащен доступом в интернет, системой видеонаблюдения, сообщает инфоцентр правительства Тюменской области.

Также будет построена система водоснабжения и водоотведения, этого не было в старом здании, отмечает глава Бердюжского района Александр Хуснулин.

В 2024 году в Тюменской области начали работу пять новых фельдшерско-акушерских пунктов.