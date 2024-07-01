Тюменцам напомнили о правилах сбора грибов и их приготовлении

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

О правилах сбора грибов и их приготовлении напомнили жителям в управлении Роспотребнадзора по Тюменской области. Также в ведомстве дали рекомендации для тех, кто не собирает, а покупает грибы в магазине.

Как рассказала заместитель начальника отдела социально-гигиенического мониторинга управления Роспотребнадзора по Тюменской области Анастасия Зайдулина, собирать грибы нужно в экологически чистых районах, то есть вдали от дорог, магистралей и вне населенных пунктов, так как они могут впитывать в себя вредные вещества, в том числе и тяжелые металлы. Например, ртуть, свинец и другие. Это опасно для здоровья.

"Все принесенные домой грибы в тот же день нужно перебрать. Не используйте червивые, дряблые, перезревшие грибы, несъедобные и ядовитые, если вы их все-таки по ошибке собрали. Обязательно нужно приготовить грибы в день сбора. При этом разные виды лучше готовить отдельно", - уточнила она.

На улице в местах несанкционированной торговли нельзя покупать сушеные, соленые, маринованные и консервированные грибы. В магазинах важно обращать внимание на наличие маркировки, сопроводительные документы, подтверждающие их происхождение, качество и безопасность. А также нужно проверять срок годности, целостность упаковки, ее чистоту и другую информацию на товаре.