Тюменцев приглашают на благотворительный забег

| Фото: Юлия Божок, ИА "Тюменская линия" | Фото: Юлия Божок, ИА "Тюменская линия"

Благотворительный забег "5 верст в Затюменском"стартует в экопарке 3 августа в 8 часов 30 минут. Он станет благотворительным в поддержку спортсменов Сергея Мехнина и Анны Ванцевой - они столкнулись с онкогематологическими заболеваниями, сообщают волонтеры-медики Тюменской области.

"Мы присоединяемся к данной акции и организуем площадку по донорству костного мозга, где каждый желающий может узнать о возможности вступления в регистр. Также будет возможность пообщаться с реальным донором костного мозга", - уточнили волонтеры.

Узнать подробней об акции "5 верст в Затюменском" и зарегистрироваться на участие можно по ссылке.

Возрастное ограничение: 6+.