Тюменцев приглашают на благотворительный забег
Общество, 10:59 01 августа 2024
| Фото: Юлия Божок, ИА "Тюменская линия"
Благотворительный забег "5 верст в Затюменском"стартует в экопарке 3 августа в 8 часов 30 минут. Он станет благотворительным в поддержку спортсменов Сергея Мехнина и Анны Ванцевой - они столкнулись с онкогематологическими заболеваниями, сообщают волонтеры-медики Тюменской области.
"Мы присоединяемся к данной акции и организуем площадку по донорству костного мозга, где каждый желающий может узнать о возможности вступления в регистр. Также будет возможность пообщаться с реальным донором костного мозга", - уточнили волонтеры.
Узнать подробней об акции "5 верст в Затюменском" и зарегистрироваться на участие можно по ссылке.
Возрастное ограничение: 6+.