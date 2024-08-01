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Тюменцев приглашают на благотворительный забег

Общество, 10:59 01 августа 2024

Юлия Божок, ИА "Тюменская линия" | Фото: Юлия Божок, ИА "Тюменская линия"

Благотворительный забег "5 верст в Затюменском"стартует в экопарке 3 августа в 8 часов 30 минут. Он станет благотворительным в поддержку спортсменов Сергея Мехнина и Анны Ванцевой - они столкнулись с онкогематологическими заболеваниями, сообщают волонтеры-медики Тюменской области.

"Мы присоединяемся к данной акции и организуем площадку по донорству костного мозга, где каждый желающий может узнать о возможности вступления в регистр. Также будет возможность пообщаться с реальным донором костного мозга", - уточнили волонтеры.

Узнать подробней об акции "5 верст в Затюменском" и зарегистрироваться на участие можно по ссылке.

Возрастное ограничение: 6+.

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# волонтеры-медики , доноры , костный мозг , Сергей Мехнин

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