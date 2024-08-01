В Тюмени реставрируют дом Нечаева

| Фото: комитет культурного наследия Тюменской области | Фото: комитет культурного наследия Тюменской области

Дом мещанина Нечаева (ул. Ленина, 45) реставрируют в Тюмени. Работы на объекте культурного наследия регионального значения выполняются за счет частных средств. Об истории дома и его ближайшем будущем — в материале информационного агентства "Тюменская линия".

В деревянном одноэтажном доме на каменном фундаменте на улице Спасской (такое название носила улица Ленина до 1922 года) — четыре комнаты, в подвальном этаже — кухня, комната и две кладовки. Также при доме имеются конюшня, каретник, баня и погреб. Всё это построено к концу 1895 года. Такие сведения о здании приводятся в документах Тюменской городской управы от 1896 года. Помещения в доме под аренду не отдавались, на 1897 год здесь проживали двое — 64-летний Иван Павлович Нечаев и его 47-летняя супруга Елизавета Семёновна.

Ближайшими их соседями, со слов Нечаева, были "с правой стороны — мещанин Шигонский, с левой — Мальцев". Виноторговец Александр Лукич Шигонский, согласно данным первой переписи, в возрасте 43 лет был признан умалишенным и вследствие этого недееспособным. Являлся ли сосед по левой стороне от Нечаевых действующим на тот момент городским головой Анатолием Алексеевичем Мальцевым (или же это был его однофамилец), проследить по документам пока не удалось.

Дом Нечаевых, конец 1980-х годов. Фотография Андрея Свинкина | Фото: фонды музейного комплекса имени Ивана Яковлевича Словцова Дом Нечаевых, конец 1980-х годов. Фотография Андрея Свинкина | Фото: фонды музейного комплекса имени Ивана Яковлевича Словцова

Иван Павлович Нечаев был родом из Осинского уезда Пермской губернии, получил образование в уездном училище. Был приписан к городу Ялуторовску, в документах — ялуторовский купец второй гильдии, в сведениях переписи 1897 года фигурирует как мещанин. Его жена Елизавета Семёновна Нечаева родилась в Саратове, получила образование в пансионе, купеческая жена, впоследствии — мещанка, также приписана к Ялуторовску.

Основное занятие Ивана Павловича конца 1890-х годов — домовладение, Елизавета Семёновна, как говорили тогда, была "при муже". Известно, что Нечаев занимался виноторговлей и испрашивал у городских властей разрешения на открытие ренского погреба, то есть винного магазина. Елизавета Нечаева занималась общественной деятельностью, в частности состояла членом попечительного совета Тюменской женской прогимназии.

Нечаев был поверенным в делах известного виноторговца, статского советника Альфонса Поклевского-Козелл. Так, в 1879 году Иван Павлович от имени последнего через суд требовал от купчихи Александры Строгановой вернуть долг ее покойного супруга Михаила Константинова в размере 4 тыс. 245 рублей.

В 1888 году городская управа разрешила Нечаеву построить деревянную одноэтажную лавку с брандмауэром в районе Затюменки. Ранее он выкупил здесь "пустопорожнее место земли" у мещанки Анны Демидовой на улице Никольской (ныне — улица Луначарского).

По сведениям из журнала Городской управы от 1889 года, Иван Павлович и Елизавета Семёновна Нечаевы являлись опекунами над малолетними детьми и имением купца, основателя фаянсовой фабрики Льва Алексеевича Колесникова, умершего в 1884 году.

Образ Ивана Нечаева запечатлел тюменский художник Иван Калганов в известной серии карикатурных работ на тюменских чиновников и купцов "Игральные карты" в первой половине 1870-х годов. В этих рисунках Калганов высмеивал пороки тюменского общества и отдельных его представителей.

фоторепродукция с карикатуры И. Калганова. В верхней части "карты" изображен купец Нечаев | Фото: фонды музейного комплекса имени Ивана Яковлевича Словцова фоторепродукция с карикатуры И. Калганова. В верхней части "карты" изображен купец Нечаев | Фото: фонды музейного комплекса имени Ивана Яковлевича Словцова

По некоторым источникам, в 1910 году дом на Спасской перешел в собственность торговцу мануфактурой Вагапову.

Как сообщает комитет по охране и использованию объектов историко-культурного наследия Тюменской области, назначение дома Нечаева после реставрации — заведение общественного питания, ориентировочный срок окончания работ — февраль 2029 года. В процессе воссоздания наличников используются сохранившиеся исторические элементы.

| Фото: комитет культурного наследия Тюменской области | Фото: комитет культурного наследия Тюменской области

Влада Нерадовская