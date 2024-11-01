  • 20 ноября 202420.11.2024среда
  • USD100,0348
    EUR105,7338
  • В Тюмени -1..1 С 1 м/с ветер южный

Результаты нацпроекта "Безопасные качественные дороги" в Тюменской области отметили на федеральном уровне

Экономика, 21:54 20 ноября 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Высокие показатели реализации нацпроекта "Безопасные качественные дороги" в Тюменской области отметили федеральные эксперты.

Регионы-лидеры по итогам года поощрил заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин в рамках XVIII Международного форума "Транспорт России", сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Отметим, что по нацпроекту в этом году в регионе отремонтировали 169 объектов дорожной инфраструктуры, в порядок привели свыше 250 км дорожного полотна.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# Безопасные и качественные дороги , ремонт дорог

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
21:54 20.11.2024Результаты нацпроекта "Безопасные качественные дороги" в Тюменской области отметили на федеральном уровне
19:41 20.11.2024Тюменская область и ХМАО - Югра договорились о совместном развитии креативного предпринимательства
17:12 20.11.2024В Тюменской области для капремонтов отобрали 28 подрядных компаний
17:01 20.11.2024В Тобольске к благоустройству сквера "Спортивный" приступят в 2025 году