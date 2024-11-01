Результаты нацпроекта "Безопасные качественные дороги" в Тюменской области отметили на федеральном уровне
Экономика, 21:54 20 ноября 2024
| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"
Высокие показатели реализации нацпроекта "Безопасные качественные дороги" в Тюменской области отметили федеральные эксперты.
Регионы-лидеры по итогам года поощрил заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин в рамках XVIII Международного форума "Транспорт России", сообщает информационный центр правительства Тюменской области.
Отметим, что по нацпроекту в этом году в регионе отремонтировали 169 объектов дорожной инфраструктуры, в порядок привели свыше 250 км дорожного полотна.