Четыре лаборатории с коворкингом создадут в "Точке роста" школы села Аромашевского района
Общество, 17:36 01 августа 2024
| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"
Четыре лаборатории с коворкингом создадут в "Точке роста" в школе села Аромашево. Этот объект строители сдадут к новому учебном году, рассказал глава Аромашевского района Игорь Власов.
"Точка роста" - это центр образования естественно-научной и технологической направленности. Он обеспечит возможность полноценного практического и проектного обучения", - уточнил глава.
Игорь Власов совместно с прокурором района Дмитрием Ракитиным и директором школы Анастасией Ковалевой осмотрел ход ремонтных работ кабинетов. В них и разместятся физическая, химическая, биологическая, технологическая лаборатории, зона коворкинга. Кабинеты будут оснащены новым современным оборудованием.