Четыре лаборатории с коворкингом создадут в "Точке роста" школы села Аромашевского района

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Четыре лаборатории с коворкингом создадут в "Точке роста" в школе села Аромашево. Этот объект строители сдадут к новому учебном году, рассказал глава Аромашевского района Игорь Власов.

"Точка роста" - это центр образования естественно-научной и технологической направленности. Он обеспечит возможность полноценного практического и проектного обучения", - уточнил глава.

Игорь Власов совместно с прокурором района Дмитрием Ракитиным и директором школы Анастасией Ковалевой осмотрел ход ремонтных работ кабинетов. В них и разместятся физическая, химическая, биологическая, технологическая лаборатории, зона коворкинга. Кабинеты будут оснащены новым современным оборудованием.