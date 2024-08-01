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Четыре лаборатории с коворкингом создадут в "Точке роста" школы села Аромашевского района

Общество, 17:36 01 августа 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Четыре лаборатории с коворкингом создадут в "Точке роста" в школе села Аромашево. Этот объект строители сдадут к новому учебном году, рассказал глава Аромашевского района Игорь Власов.

"Точка роста" - это центр образования естественно-научной и технологической направленности. Он обеспечит возможность полноценного практического и проектного обучения", - уточнил глава.

Игорь Власов совместно с прокурором района Дмитрием Ракитиным и директором школы Анастасией Ковалевой осмотрел ход ремонтных работ кабинетов. В них и разместятся физическая, химическая, биологическая, технологическая лаборатории, зона коворкинга. Кабинеты будут оснащены новым современным оборудованием.

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# Аромашевский район , Точка роста

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