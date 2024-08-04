Участники проекта "Папа – наставник" ставят спектакли для малышей в Тюменском районе

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Участники проекта "Папа – наставник" ставят спектакли для малышей в Тюменском районе. Члены регионального Совета отцов приурочили представления Году семьи.

Спектакль по сказке о царевне Несмеяне они показали в детском саду пос. Московского. Судя по реакции зрителей. С ролями папы справились отлично. И это не первое совместное мероприятие - вместе с детьми главы семейств уже готовили творческие работы ко Дню защитников Отечества, поздравляли мам с 8 Марта и создали плакат ко Дню Победы. В числе конкурсных заданий – семейное путешествие по Тюменскому району. Завершится проект "Семейным спортом" в рамках Дня отца, который в нашей стране отмечается с 2021 года в третье воскресенье октября.

По словам участников, главная цель такой работы – повысить роль отца в воспитании детей. Они считают, что отцовская забота и поддержка, важна не меньше материнской.

Многодетный папа Кирилл Батищев и его жена – общественники по своей натуре, такими же активными и неравнодушными они воспитывают и своих детей. В числе нерушимых традиций дома Сергея Козлова – утренняя зарядка с участием всего семейства, которая заряжает энергией и хорошим настроением на целый день. Дмитрий Матигоров – папа не юный, с опытом, но и сейчас с удовольствием окунается в детство с младшим сыном, окружая отцовским вниманием, в котором нуждается каждый ребенок, пишет пресс-служба главы Тюменского района.