Девять студенческих идей получат грантовую поддержку в Тюмени

| Фото: ТюмГУ | Фото: ТюмГУ

Девять идей получат грантовую поддержку в рамках конкурса студенческих инициатив, итоги которого подвели в ТюмГУ. Проекты реализуют до конца первого семестра 2024 года. С итогами грантового конкурса можно ознакомиться здесь. За реализацией проектов можно следить в группе "Молодежка ТюмГУ", сообщает управление стратегических коммуникаций вуза.

В числе победителей конкурса оказались акция по сбору гуманитарной помощи "Вузы для фронта", инициированная волонтерами ЗОЖ, региональный слет студенческих научных объединений, Школа кураторов ТюмГУ и другие проекты.

Отметим, всего на конкурс поступило 14 идей, 13 из них прошли очную защиту перед экспертной комиссией. Конкурс студенческих инициатив ТюмГУ реализуется в рамках Мастерской молодежных проектов "19/30" – платформы по развитию лидерских и проектных компетенций Управления молодежной политики ТюмГУ.