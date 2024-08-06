  • 6 августа 20246.08.2024вторник
  • В Тюмени 17..19 С 2 м/с ветер западный

Девять студенческих идей получат грантовую поддержку в Тюмени

Общество, 09:50 06 августа 2024

ТюмГУ | Фото: ТюмГУ

Девять идей получат грантовую поддержку в рамках конкурса студенческих инициатив, итоги которого подвели в ТюмГУ. Проекты реализуют до конца первого семестра 2024 года. С итогами грантового конкурса можно ознакомиться здесь. За реализацией проектов можно следить в группе "Молодежка ТюмГУ", сообщает управление стратегических коммуникаций вуза.

В числе победителей конкурса оказались акция по сбору гуманитарной помощи "Вузы для фронта", инициированная волонтерами ЗОЖ, региональный слет студенческих научных объединений, Школа кураторов ТюмГУ и другие проекты.

Отметим, всего на конкурс поступило 14 идей, 13 из них прошли очную защиту перед экспертной комиссией. Конкурс студенческих инициатив ТюмГУ реализуется в рамках Мастерской молодежных проектов "19/30" – платформы по развитию лидерских и проектных компетенций Управления молодежной политики ТюмГУ.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# гранты , ТюмГУ

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
11:51 06.08.2024Тюмень побила рекорд по посещаемости выставки трофейной техники НАТО
11:29 06.08.2024Техника высокой проходимости отправится на передовую СВО из Тюмени
11:18 06.08.2024Более 5,5 тыс. тюменцев воспользовались услугами социальных семейных гостиных
10:56 06.08.2024На участке трассы Тюмень – Ишим – Омск введено реверсивное движение