Летние досуговые площадки организуют для юных тюменцев в "Пионере"

| Фото: Дворец творчества и спорта "Пионер" | Фото: Дворец творчества и спорта "Пионер"

На бесплатные летние досуговые площадки приглашает юных жителей Тюмени Дворец творчества и спорта "Пионер". Они будут работать 7 августа с 10 до 12 часов для ребят 7-11 лет, с 14 до 16 часов для подростков 12-17 лет, сообщает пресс-служба учреждения.

В Центре туризма и экологии (ул. Перекопская, 34) в 14 откроется площадка "Преодоление препятствий в походе" для подростков от 12 до 17 лет. Необходимо иметь с собой спортивную одежду и удобную обувь.

В главном корпусе "Пионера" (ул. Челюскинцев, 46) с 10 до 12 часов для детей от 7 до 11 лет организуют мастер-класс по скрапбукингу. С 14 до 16 лет для подростков от 12 до 17 лет проведут дворовые игры.

Чтобы зачислить ребенка на площадку, необходимо пройти регистрацию Подробная информация по ссылке.