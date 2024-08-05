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Минцифры создает единую платформу, которая защитит жителей от телефонных и интернет-мошенников

Общество, 17:18 05 августа 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Тюменцев защитит от телефонных и интернет-мошенников единая платформа, к созданию которой приступили специалисты Минцифры.

В работе платформы будут принимать участие правоохранительные органы, Банк России, финансовые организации, операторы связи и ведомства, сообщается на сайте министерства.

"Платформа позволит оперативно противодействовать мошенникам в интернете и телефонным мошенникам, навязыванию услуг, фишингу, - подчеркнуто в сообщении. – А также автоматизировать взаимодействие уполномоченных органов и организаций, в том числе мониторинг утечек персональных данных, бороться с мошенниками в сети заранее — превентивными мерами".

Первый этап создания платформы планируют завершить к концу 2026 года.

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# Минцифры , мошенники

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