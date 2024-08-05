Минцифры создает единую платформу, которая защитит жителей от телефонных и интернет-мошенников
Тюменцев защитит от телефонных и интернет-мошенников единая платформа, к созданию которой приступили специалисты Минцифры.
В работе платформы будут принимать участие правоохранительные органы, Банк России, финансовые организации, операторы связи и ведомства, сообщается на сайте министерства.
"Платформа позволит оперативно противодействовать мошенникам в интернете и телефонным мошенникам, навязыванию услуг, фишингу, - подчеркнуто в сообщении. – А также автоматизировать взаимодействие уполномоченных органов и организаций, в том числе мониторинг утечек персональных данных, бороться с мошенниками в сети заранее — превентивными мерами".
Первый этап создания платформы планируют завершить к концу 2026 года.