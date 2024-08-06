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Техника высокой проходимости отправится на передовую СВО из Тюмени

Общество, 11:29 06 августа 2024

ТРО партии "Единая Россия" | Фото: ТРО партии "Единая Россия"

Автомобиль УАЗ "Фермер" приобрело для бойцов тюменское предприятие "СпецТрансСервис" под руководством Алексея Логиновского. Ранее письмо с просьбой об автомобиле на имя первого заместителя председателя Тюменской областной думы Андрея Артюхова отправил командир мотострелкового батальона подполковник А. Герасимов.

"В связи с постоянным проведением штурмовых действий военнослужащие подразделения получают ранения различной степени тяжести. Автомобиль будет использоваться для перевозки раненых в лечебные учреждения", - отметил Андрей Артюхов.

ТРО партии "Единая Россия" | Фото: ТРО партии "Единая Россия"

По словам Алексея Логиновского, машина полностью технически подготовлена, капитально отремонтированы двигатель и ходовая часть. "Автомобиль максимально укомплектован различными техническими средствами, запчастями, в том числе дополнительным набором колес", - рассказал он.

Также в зону СВО будут доставлены десять колес для машин "Урал" и "КамАЗ", их для 90-го саперного полка приобрели тюменские предприниматели - руководитель ООО "Дизтоп" Ильфат Бабаев и Екатерина Власова при содействии председателя Думы поселка Андреевского, руководителя фракции ЕР Рустама Арипова. О потребностях полка в запчастях он узнал от своего односельчанина, находящегося в зоне СВО.

Доставят технику и запчасти на передовую активисты общественной организации "Офицеры России" под руководством Александра Сукаченко.

Андрей Артюхов поблагодарил представителей тюменского бизнес-сообщества за помощь, а предприниматели выразили готовность вновь отправлять на передовую необходимое оборудование и запчасти.

ТРО партии "Единая Россия" | Фото: ТРО партии "Единая Россия"

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# Андрей Артюхов , гуманитарная помощь , СВО

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