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Энергосберегающие лифты установили в жилом доме Тюмени

Экономика, 19:47 06 августа 2024

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Энергосберегающие лифты установили в многоквартирном доме № 95 на ул. Депутатской в Тюмени. Об этом сообщает департамент жилищно-коммунального хозяйства Тюменской области.

Подрядная организация провела работу по демонтажу старого лифтового оборудования, модернизации самих подъемников и машинных помещений, лифтовых шахт.

"Новое оборудование отвечает всем требованиям. Оно более энергосберегающее по техническим характеристикам, удобное в эксплуатации и имеет высокий уровень безопасности. Новые лифты – это не только удобство, безопасность, но и экономия на обслуживании", - уточнили в департаменте.

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# ЖКХ , капитальный ремонт , лифт

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