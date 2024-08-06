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Дополнительную технику для откачки воды привлекли в Тобольске

Общество, 20:36 06 августа 2024

скриншот видео тг-канала главы Тобольска Петра Вагина | Фото: скриншот видео тг-канала главы Тобольска Петра Вагина

Дополнительную технику для оперативной откачки воды с ул. Полонского после дождя привлекли в Тобольске 6 августа. На этом участке улицы выполняются работы по ремонту хозбытового коллектора и ливневой канализации.

"По окончании ремонтных работ на коллекторе восстановится работоспособность и ливневой канализации", - написал в своем Telegram-канале глава города Петр Вагин.

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# осадки , Тобольск

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