Дополнительную технику для откачки воды привлекли в Тобольске

| Фото: скриншот видео тг-канала главы Тобольска Петра Вагина | Фото: скриншот видео тг-канала главы Тобольска Петра Вагина

Дополнительную технику для оперативной откачки воды с ул. Полонского после дождя привлекли в Тобольске 6 августа. На этом участке улицы выполняются работы по ремонту хозбытового коллектора и ливневой канализации.

"По окончании ремонтных работ на коллекторе восстановится работоспособность и ливневой канализации", - написал в своем Telegram-канале глава города Петр Вагин.