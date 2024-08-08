Ипотека стала доступнее в новых регионах

автор фото – Даниил Ветров | Фото: архив пресс-службы ВТБ автор фото – Даниил Ветров | Фото: архив пресс-службы ВТБ

С 8 августа ипотеку на покупку жилья в Донецкой, Луганской народной республиках, в Запорожской и Херсонской областях начал выдавать ВТБ. Подать заявку на кредит жители Тюменской области и других регионов могут через партнеров банка, на сайте или в офисе. Провести сделку можно как лично в отделении, так и онлайн.

Покупка квартир, студий и апартаментов на вторичном и первичном рынках возможна по базовым условиям банка.

"Важно быть ближе к жителям всех российских регионов и помогать им быстро и удобно решать финансовые вопросы. Уже сейчас им доступно оформление кредитных и дебетовых карт, вкладов и накопительных счетов, потребительских и автокредитов. Сейчас для жителей ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей запущена ипотека – один из наиболее востребованных кредитных продуктов у россиян. На первом этапе жилищные кредиты будут доступны в рамках базовых ипотечных программ, а до конца года появятся льготные программы со ставкой 2%", - прокомментировал Виктор Шип, управляющий ВТБ в Луганской и Донецкой народных республиках.

В начале июля ВТБ расширил географию офисной сети, открыв два отделения в Луганске. До конца 2024 года банк начнет обслуживать клиентов в Мариуполе и Донецке.