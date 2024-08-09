Более 300 единиц высокопроходимой спецтехники используют охотинспекторы в Тюменской области

| Фото: Госохотдепартамент Тюменской области | Фото: Госохотдепартамент Тюменской области

Более 300 единиц высокопроходимой спецтехники используют охотинспекторы в Тюменской области. Это снегоболотоходы, внедорожники, снегоходы, квадроциклы, квадрокоптеры и беспилотные летательные аппараты, сообщает Госохотдепаратемнт.

"Такая техника позволяет инспекторам добираться до самых труднодоступных мест, в том числе для проведения маршрутных учетов госмониторинга охотничьих ресурсов и организации биотехнических мероприятий", - уточнили в департаменте.

В частности, снегоболотоходы не только легко справляются с глубоким снегом и заболоченными участками, но и солончаками, песчаными дорогами и бездорожьем. Шины низкого давления не повреждают грунт, а значит, позволяют использовать машину для обследований в заказниках и памятниках природы регионального значения, требующих к себе внимательного отношения.