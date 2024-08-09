Около 60 человек защищают свои инициативы на конкурсе Росмолодежи в Тюмени

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Секции по адаптивной верховой езде, санаторий для молодых родителей, неделя дружбы народов и другие инициативы представляют участники конкурса "Росмолодежь.Гранты" в мультицентре "Контора пароходства" 9 августа. Всего в Тюмень приехали около 60 человек из Курганской, Челябинской, Свердловской, Тюменской областей, а также делегация из ЛНР.

"Для ребят мы ранее проводили в онлайн-формате образовательную программу, где можно было узнать про основы социального проектирования, составление паспорта проекта, регламент участия. Проходили и индивидуальные консультации именно с теми экспертами, которые оценивают сегодня. Отдельно для тюменцев команда "Моей территории" готовила образовательные события. Мы видели заявки, они хорошие, есть из чего выбирать", – поделилась с корреспондентом "Тюменской линии" организатор конкурса, руководитель мультицентра "Моя территория" в Тюмени Айгерим Уакпаева.

Каждый участник может выиграть от 5 до 600 тыс. рублей на реализацию проекта. Тюменка Виктория Войтович запросила на "Мастерскую по навыкам искусственного интеллекта 2.0" 338 тыс. рублей. Эти деньги пойдут на услуги экспертов, закупку программного обеспечения, оборудования для съемок и подарки.

"Мы уже в этом году выиграли грант в "Моей идее" на этот же курс, который стартует с сентября, но нам поступило большее количество заявок, чем предполагалось. Мы увидели, что эта тема сейчас актуальна, есть большой спрос, поэтому решили расширить проект. Будет уже не 40, а 100 участников, также увеличится количество занятий в онлайн и офлайн-форматах, и ребята всегда смогут к ним вернуться, пересмотреть их позже", – пояснила Виктория Войтович.

Владислава Гарецких приехала за защиту из Серова, чтобы получить грант на создание секции по адаптивной верховой езде для детей и подростков с ОВЗ. Летом девушка со своей командой на собственные средства открыла конный клуб.

"У нас 25 учеников с ограниченными возможностями здоровья, которые приходят к нам, просто гладят и кормят лошадей. Но в нашем округе нет таких направлений по терапии, поэтому я и задумалась о получении гранта. Искала конкурсы, и знаете, в Тюмени мне понравилось больше всего. Здесь проводят такой интересный фестиваль, концерт, площадка классная", – добавила она.

Отметим, что конкурс проходит в рамках паблик-арт фестиваля "Морфология улиц". Подведение итогов состоится в 19 часов 10 августа на уличной площадке "Конторы пароходства".

Виктория Макарова