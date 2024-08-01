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День Тобольского района отметят в инфопарке на Цветном бульваре

Общество, 16:55 11 августа 2024

День строителя и День Тобольского района отмечают в инфопарке "Тюменская область, я люблю тебя!" на Цветном бульваре 11 августа. Мероприятия можно посетить всей семьей.

В 17 часов стартует интерактивная программа в русском народном стиле "Районные забавы", она продлится до 17 часов 30 минут.

С 17 до 19 часов пройдет интерактивная программа "Сибирский баурсак", а в 19 часов начнется праздничная программа "Легенда о силе сибирской, разлившейся в двух братьях", сообщает инфоцентр правительства Тюменской области.

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