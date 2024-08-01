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Жителям Тюменского района напомнили о пожарной безопасности

Общество, 17:25 12 августа 2024

ГУ МЧС по Тюменской области | Фото: ГУ МЧС по Тюменской области

Профилактический рейд в жилом секторе Чикчинского МО Тюменского района провели сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы "Тюменский" совместно со специалистами местного КЦСОН.

Представители МЧС проинструктировали жителей об основных правилах пожарной безопасности, напомнили о необходимости контроля за электропроводкой и печным отоплением, вручили памятки. Особое внимание специалисты уделили многодетным и малообеспеченным семьям.

Цель таких рейдов - снизить риск возникновения пожаров в жилом секторе и повысить осведомленность граждан, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по Тюменской области.

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# профилактика пожаров , рейд

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