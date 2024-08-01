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Крытый каток построят в Тюмени к осени 2025 года

Общество, 17:36 12 августа 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Крытый каток построят на ул. Судоремонтной в Тюмени к осени 2025 года. Арена будет металло-каркасным строением с облицовкой стеновыми и кровельными трехслойными сэндвич-панелями, сообщает Главное управление строительства Тюменской области.

Административно-хозяйственный и технологический блок построят из керамического кирпича с утеплением из минерального волокна и облицовкой декоративной штукатуркой. Основные размеры здания по осям составят 110,6 м на 36 м. Высота запроектированного катка – 11,65 м

Конкурс на возведение катка выиграла компания "Омега-Сервис". Ее сотрудники также благоустроят и территорию спортсооружения. Здесь установят площадки для игр в футбол, баскетбол и настольный теннис. Проект предусматривает зоны для скалолазания и городошного спорта.

Отметим, что в 2024 году в Тюмени откроется крытый ледовый каток на ул. Народной. Сейчас на объекте монтируют ледовое поле и благоустраивают прилегающую территорию.

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# Главное управление строительства Тюменской области , каток , строительство

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