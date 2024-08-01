Участник программы "Время героев" Виктор Квасов знакомится с порядком формирования тарифов в регионе

| фото Екатерины Христозовой | фото Екатерины Христозовой

Участник программы "Время героев" Виктор Квасов знакомится со спецификой работы департамента тарифной и ценовой политики Тюменской области. Ветеран специальной военной операции принял участие в заседании комиссии по тарифному регулированию 13 августа.

Виктор Квасов проходит стажировку в правительстве региона. Его главным наставником выступает губернатор Тюменской области Александр Моор.

Финалист программы "Время героев" уже побывал в аппарате губернатора, главном правовом управлении и департаменте экономики, департаменте жилищно-коммунального хозяйства и Государственной жилищной инспекции. В рамках программы обучения Виктор Квасов познакомится с работой 13 учреждений региона.

Как рассказал директор департамента тарифной и ценовой политики Тюменской области Евгений Карташков, за неделю ветерана СВО планируют полностью познакомить с работой всего департамента. Во время обучения участник программы "Время героев" погрузится в особенности и специфику формирования тарифов в регионе. На заседании тарифной комиссии департамента 13 августа рассматривали заявки организаций. Специалисты изучили обосновывающие тарифы материалы – бухгалтерские документ и всевозможные расчеты. Эксперты подготовили заключения и выносили их на рассмотрение членов комиссии.

Как сообщает издание “Тюменская область сегодня”, один из первых вопросов на встрече касался пересмотра тарифа на горячую воду. В котельной сменился собственник, и для новой организации должны быть установлены тарифы. Еще одним вопросом для обсуждения участниками комиссии стала установка новых экономически обоснованных тарифов после смены организации в Бердюжском районе, которая эксплуатирует систему водоснабжения. Виктор Квасов участвовал в обсуждении и голосовании.

По словам ветерана СВО, информации много, он старается усвоить ее, чтобы затем применять на практике.

Программа "Время героев" была инициирована президентом России Владимиром Путиным. Она основана на опыте ведущих проектов страны "Лидеры России" и "Школа губернаторов". Программа направлена на реабилитацию и развитие управленческого потенциала участников СВО.