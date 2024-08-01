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Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры выберут 8 сентября

Общество, 21:57 13 августа 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры выберут 8 сентября, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Президент Российской Федерации Владимир Путин в соответствие с федеральным законодательством внес в думу Ханты-Мансийского автономного округа – Югры кандидатов для избрания на должность главы региона.

В списке – временно исполняющий обязанности губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Руслан Кухарук, депутат думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Алексей Савинцев, генеральный директор общества с ограниченной ответственностью "ЮграНефтеРазведка", депутат Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Михаил Сердюк.

Соответствующие документы поступили на имя председателя думы Югры Бориса Хохрякова, сообщается на официальном сайте Думы.

"8 сентября, в Единый день голосования, мы проведем очередное заседание Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, и депутаты изберут главу региона большинством голосов от установленного числа депутатов. Процедура избрания пройдет в строгом соответствии с законодательными нормами", – пояснил Борис Хохряков.

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# выборы губернатора , ХМАО

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