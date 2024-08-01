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Около 3 тыс. жалоб отправили жители Тюменской области, Югры и Ямала в Банк России

Экономика, 09:50 15 августа 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Около 3 тыс. жалоб отправили жители Тюменской области, Югры и Ямала в Банк России за полгода. Это на 4 % меньше, чем за шесть месяцев годом ранее.

Как сообщает отделение по Тюменской области Уральского главного управления Центрального банка РФ, количество жалоб на страховщиков снизилось в два раза, на микрофинансовые организации - на 20 %. При этом потребители стали в два раза реже жаловаться как на банки, так и на МФО за навязывание дополнительных платных услуг. Этому способствовали законодательные изменения, направленные на защиту прав потребителей, которые вступили в силу в январе 2024 года. А с июля банк и любая другая финансовая организация обязаны ответить по существу на жалобу гражданина в течение 15 рабочих дней. Этот срок может быть продлен на 10 рабочих дней, если потребуется дополнительная информация.

"По новым правилам Банк России будет перенаправлять обращение для принятия необходимых мер в ту организацию, в компетенцию которой входит решение проблемы заявителя. Если финансовая организация не ответит вовремя, регулятор сможет применить к ней меры надзорного реагирования и рассмотрит обращение самостоятельно. Если гражданин останется недоволен тем, как финансовая организация отреагировала на его проблему, он может направить в Банк России повторное обращение для проведения разбирательства", – рассказала заместитель управляющего отделением Банка России по Тюменской области Ольга Патрактинова.

Отметим, что всего за полгода в отношении банков жители трех регионов направили 2,1 тыс. обращений. Тюменцы, югорчане и ямальцы сообщили о проблемах с погашением кредитов, с отказами банков в предоставлении кредитных каникул и реструктуризации.

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# Банк России , банки , жалобы , услуги

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