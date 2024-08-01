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Спрос на ремонт офисов в Тюмени за лето увеличился в два раза

Общество, 18:39 15 августа 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В два раза вырос спрос на ремонт офисов в Тюмени за лето по сравнению с началом года. Перед стартом делового сезона компании освежают коммерческие помещения, усиливают безопасность в них, сообщает "Авито услуги".

Причем капитальный и косметический ремонты заказывают одинаково часто. Первый включает в себя демонтаж старых окон, дверей, систем коммуникаций, ремонтно-отделочные работы. В результате улучшается внешний вид помещений, повышается их функциональность и безопасность, что особенно важно для бизнес-центров и торговых площадей.

Во время второго обновляют внутреннюю отделку без глобальных перепланировок и замены инженерных коммуникаций. Благодаря чему можно быстро и недорого изменить облик офиса, придать ему индивидуальность или просто сменить отделку.

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# компании , офис , ремонт

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