Пострадавшей в ДТП 75-летней тоболячке выплатят 400 тысяч рублей

| Фото: прокуратура Тюменской области | Фото: прокуратура Тюменской области

Компенсацию морального вреда в размере 400 тыс. рублей выплатят 75-летней жительнице Тобольска, которая пострадала в ДТП. Авария произошла в июле 2023 года. Утром на ул. Октябрьская местная жительница, управляя автомобилем Volkswagen Tiguan, допустила наезд на пострадавшую пенсионерку, сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области.

В результате пожилая тоболячка получила телесные повреждения, причинившие средней тяжести вред здоровью. Водителя автомобиля привлекли к административной ответственности и назначили штраф в размере 13 тыс. рублей.

В марте 2024 года пенсионерка обратилась в суд с иском о взыскании с виновного водителя компенсации морального вреда. Тобольский городской суд взыскал в пользу истца 400 тыс. рублей. Ответчик с решением не согласилась, обжаловала его в Тюменском областном суде.

12 августа 2024 года дело рассмотрела судебная коллегия по гражданским делам Тюменского областного суда с участием работника прокуратуры Тюменской области, решение городского суда оставили без изменения, жалобу ответчика – без удовлетворения.