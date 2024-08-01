12 государственных наград вручил Владимир Якушев жителям Тюменской области в честь 80-летия региона

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

12 из государственных наград жителям Тюменской области вручил полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Владимир Якушев. В числе награжденных депутат тюменской гордумы, председатель областного Совета ветеранов войны и труда Степан Киричук. Указом президента РФ за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу он награжден орденом Почета. Медалями ордена "За заслуги перед Отечеством" второй степени награждены: профессор Тюменского государственного медицинского университета Борис Гилберт, профессор член-корреспондент РАН, врач-кардиолог Областной клинической больницы номер 1 Сергей Шалаев и заместитель гендиректора компании "Мостострой-11" Владимир Ельшин.

Ещё восемь выдающихся представителей региона отмечены почетными званиями.

"Все, кто живут в Тюменской области, сделали много для развития региона. Именно поэтому он двигается вперёд, развиваются транспортная, социальная инфраструктуры, появляются новые дома, школы, детские сады и больницы. Ну а самое главное - по тем рейтингам и опросам, когда люди сами говорят, что им нравится или не нравится в Тюменской области, наши люди считаются самыми счастливыми. Это самый главный показатель, ради которого стоит жить, работать и творить. Искренне и от души благодарю всех тюменцев, за то что они любят свою землю, вкладывают свою душу и отдают все для развития нашего прекрасного региона!", - подчеркнул полпред.

В истории региона он отметил три события, которые повлияли на развитие. Во время Великой Отечественной войны большое количество предприятий были эвакуированы в Тюменскую область. Это дало толчок для развития промышленности в регионе.

"Ещё одно важнейшее событие - создание топливно-энергетического комплекса нашей страны в Западной Сибири на севере Тюменской области. Огромное количество людей со всего Советского Союза поехали сюда. И региона стал энергетическим сердцем России. И, конечно, в новейшей истории - это заключение соглашения о сотрудничестве и наше взаимодействие трёх субъектов Российской Федерации. Это дало им возможность полноценно развиваться и двигаться вперёд , решать проблемы людей, которые живут в этих трёх субъектах", - уточнил полномочный представитель.

Вместе с тем Владимир Якушев представил сидящего в зале Юрия Шафраника, Леонида Рокецкого. Их приветствовал весь зал аплодисментами.

Полпред в своем выступлении отметил, что в регион приехал прямо из Курской области. По его оценке ситуация там достаточно напряжённая, но управляемая. На месте работает большое количество волонтеров со всей страны. Регионы отравляют гуманитарные грузы.

"Это говорит о том, что мы как и всегда сплочены, мы - единая команда и достойно выдержим это новое испытание, достойно ответим на него и разберемся со всеми проблемами", - отметил Владимир Якушев.

Оксана Корнеенкова