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До 1 млн рублей могут получить тюменцы на форуме "Истоки"

Общество, 10:36 17 августа 2024

Иван Бархатов, международная школа ТюмГУ Zero Carboon | Фото: Иван Бархатов, международная школа ТюмГУ Zero Carboon

Подростки из Тюменской области могут посетить образовательную программу "Голос будущего" в Севастополе. Заезд молодежного историко-культурного форума "Истоки" состоится на Музейно-храмового комплекса "Новый Херсонес" с 25 по 29 сентября.

Поучаствовать могут ребята от 14 до 17 лет. На событие приглашают активистов детских движений (представителей "Движения Первых", участников конкурса "Большая перемена"), детей, находящихся в тяжелой жизненной ситуации и тех, чьи родители — участники СВО.

Молодые люди посетят образовательную программу, которая способствует формированию патриотических ценностей и развитию лидерских качеств. Участники обсудят различные аспекты патриотизма и активного участия в развитии страны. Подростки составят контрольный список для патриотов. Он будет включать компетенции, которые должны быть присущи молодому человеку. Ключевым элементом программы станет поддержка детей, столкнувшихся со сложными жизненными обстоятельствами, и создание благоприятных условий для их обучения и развития. Регистрация открыта до 25 августа.

На заезде проведут грантовый конкурс от Росмолодежи. Участники могут получить грантовую поддержку до 1 млн рублей на реализацию своих проектов. Для этого нужно подать заявку на платформе ФГАИС "Росмолодежь. Гранты" до 20 сентября и подготовить проект, пишет "Мегатюмень".

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# гранты , подростки , Росмолодежь

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